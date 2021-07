Weimar plant seinen 368. Zwiebelmarkt am zweiten Oktoberwochenende unter Vorbehalt. Die Stadtverwaltung erklärte am Dienstag, eventuelle Corona-Infektionsschutzregeln könnten erst zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden, wenn gesetzliche Vorgaben dazu bekannt sind. Vom 8. bis 10. Oktober soll wieder das jahrhundertealte Handwerk der Heldrunger Zwiebelbauern im Mittelpunkt stehen. Sie werden an rund 50 Ständen ihre kunstvoll geflochtenen Zwiebelzöpfe sowie Kräutersträuße, Gemüse und Obst verkaufen.

Die berühmten Heldrunger Zwiebelzöpfe. Bildrechte: MDR/Conny Mauroner