Auf dem Weimarer Zwiebelmarkt wird in diesem Jahr ein Jubiläum und zugleich ein Abschied gefeiert. Die Zwiebelbäuerin Elfriede Pfau aus Heldrungen im Kyffhäuserkreis nimmt zum 70. Mal an dem Volksfest teil. Die 86-Jährige betreibt seit ihrer frühen Jugend alljährlich einen Zwiebelstand in der Schillerstraße und gilt mittlerweile als älteste Zwiebelmarkt-Händlerin.