Mobilfunk Handyempfang bei Stromausfall: Nicht alle Antennen sind gerüstet

Hauptinhalt

Am Sonntag und Montag sorgten Stromausfälle im Harz für einen massiven Ausfall des Handyempfangs. Schnee und Eis hatten nach Angaben des Netzbetreibers die Leitungen beschädigt. Das Thüringer Innenministerium hält einen unkontrollierten großflächigen Ausfall der Stromversorgung für unwahrscheinlich, antwortet es auf eine kleine Anfrage der AfD. Was passiert in Thüringen mit dem Handynetz, wenn der Strom doch einmal großflächig ausfallen sollte?