Zu seinen Comeback-Plänen antwortet Mike Mohring im Podcast Wahlkreis Ost ausweichend: "Ich sehe viel zu viele in der Politik, die einfach gehen, wenn irgendetwas falsch gelaufen ist. Aber was ist das für ein Anspruch? Man steigt doch nicht da ein, um bei der ersten Niederlage zu sagen: Ich steige da wieder aus. Das ist doch schwach."

Mike Mohring will 2024 wieder kandidieren für den Landtag. Den schon jetzt ausgerufenen und damit designierten CDU-Spitzenkandidaten Mario Voigt will er so gut es geht unterstützen. Wohl wissend, dass je nach Ausgang der Wahl seine politische Karriere dann wieder an Fahrt gewinnen könnte. Dafür aber muss er ab sofort sichtbarer sein im Land. Und sich wieder mehr ins Gespräch bringen. Mit der Diskussion um den Umgang mit der AfD ist ihm das schon mal gelungen.