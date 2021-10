Die jährlichen Ergebnisse des Thüringen-Monitors zeigten aber auch, dass die Zufriedenheit der Menschen im Freistaat mit der Demokratie über die Jahre deutlich gestiegen sei, sagte die Politikwissenschaftlerin Reiser. Gaben im Jahr 2001 noch 48 Prozent der Befragten an, sie seien sehr oder ziemlich zufrieden damit, wie die Demokratie in Deutschland in der Praxis funktioniere, so waren es im vergangenen Jahr 68 Prozent. Ein wichtiger Grund für die gestiegene Zufriedenheit mit der Demokratie sei, dass es vielen Menschen finanziell heute besser gehe als in der Vergangenheit.