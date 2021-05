In Thüringen sind am Sonntag zwei tödliche Motorradunfälle passiert. Ein 22-jähriger Motorradfahrer war am Sonntagabend bei einem Unfall in Kleinfalke in der Geraer Ortschaft Falka ums Leben gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Motorradfahrer hinter dem Auto eines 79-Jährigen her. Der 22-Jährige setzte in dem Moment zum Überholen an, als der Autofahrer nach links in Richtung Hilbersdorf abbiegen wollte. Bei dem Zusammenprall wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Der Autofahrer und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die Straße zwischen Niebra und Pohlen war etwa drei Stunden gesperrt.

Motorradfahrer kommt von Straße ab

Bereits am Sonntagnachmittag war ein Motorradfahrer in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) tödlich verunglückt. Der 57-Jährige war den Angaben zufolge auf der Bundesstraße 247 in Richtung Mühlhausen unterwegs. Nachdem er mehrere Fahrzeuge überholte, wollte er sich wieder einordnen, kam dabei laut Zeugenaussagen jedoch nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend durchfuhr er einen Grünstreifen und stieß mit einem Verkehrsschild und einem Zaun zusammen. Er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.