Polizei Ein Toter, ein verletztes Kind - zwei schwere Motorradunfälle am Wochenende in Thüringen

11. August 2024, 09:44 Uhr

Zwei schwere Motorradunfälle haben sich am Wochenende in Thüringen ereignet. In Südthüringen starb ein Mann, in Westthüringen wurden ein Mann und ein Kind schwer verletzt. In Nordthüringen gab es zwei weitere Unfälle, bei denen jeweils ein Mann leicht verletzt wurde.