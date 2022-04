Thüringer Kommunen haben immer stärker mit illegaler Müllentsorgung zu kämpfen. Die Stadt Jena musste im vergangenen Jahr 40.000 Euro aufwenden, um etwa 100 Tonnen wild entsorgten Müll zu beseitigen - viermal so viel wie im Jahr 2018. Die kommunalen Entsorger reagierten mit Unverständnis darüber, dass so viele Abfälle unnötig in der Natur abgeladen werden, sagte eine Stadtsprecherin.

Auch in Gera und Heiligenstadt wird eine Zunahme solcher Delikte verzeichnet. In anderen Kommunen ist kein einheitlicher Trend zu beobachten, auch wenn wilde Müllkippen immer wieder teils hohe Kosten verursachen

Damit illegale Müllentsorgung unkompliziert und schnell gemeldet werden kann, hat das Umweltministerium die Thüringer Umwelt-App um eine Meldefunktion erweitert: Per Handy kann jeder Fotos und Videos von Abfällen in Wald und Gewässern übermitteln. Der Standort mit Landkarten-Link werde dabei automatisch an die Behörden übertragen, teilte das Ministerium am Samstag mit. Die kostenlose und länderübergreifende App "Meine Umwelt" gibt es seit 2013, sie informiert unter anderem auch über Hochwassergefahren in Thüringen.