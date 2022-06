Einer Familie aus Mittelthüringen wurden nach der Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine die Müllgebühren erhöht. Das Entsorgungsunternehmen habe dies mit der gestiegenen Anzahl von Bewohnern in dem Haus begründet, hieß es vom Petitionsausschuss des Thüringer Landtags. Dessen Mitglieder müssen sich nun mit dem Fall befassen.

Die Familie wandte sich an den Petitionsausschuss. Der prüft nun, ob das flächendeckende Praxis in Thüringen ist. Eine entsprechende Bitte sei an das Innenministerium herangetragen worden. Die Thüringer Landesregierung soll prüfen, ob Menschen, die ukrainische Kriegsflüchtlinge bei sich aufgenommen hatten, systematisch die Müllgebühren erhöht wurden.