Laut Direktor der Kunstmuseen Erfurt, Kai Uwe Schierz, sei eine erhöhte Gefahrenlage wahrgenommen worden. Die Mitarbeiter achteten laut Schierz darauf, dass alle Gegenstände in der Garderobe abgelegt werden. Einen absoluten Schutz gebe es aber nicht, so Schierz.

Der Museumsverband Thüringen will zudem Handlungsempfehlungen erarbeiten. Wie der Präsident Roland Krischke mitteilte, gehe es darum, wie sich solche Angriffe durch zusätzliche Kontrollen, aber auch durch wachsameres Personal verhindern lassen. Im Herbst ist dazu eine Videokonferenz mit den Museen in Thüringen geplant. Wie Krischke sagte, soll der psychologische Aspekt im Mittelpunkt der Schulungen stehen, da es vor allem darum gehe, sich dieser besonderen Gefährdung von Objekten bewusst zu sein, um auf einen Angriff unmittelbar reagieren zu können.

Auch wenn man natürlich immer noch mehr tun könne, seien die Thüringer Kulturschätze gut gesichert, so Krischke. Bedeutende Werke hätten eine Glasscheibe als Schutz oder befänden sich in Sicherheitsvitrinen. Über die einzelnen Sicherheitsvorkehrungen entscheide aber jedes Haus eigenständig. Auf zusätzliche Kameras setzt der Verband hingegen nicht. Sie würden keine Angriffe verhindern, sondern nur dokumentieren.

Der Museumsverband nimmt die Attacken auf Kunstwerke sehr ernst. Zuletzt hatten Klimaaktivisten der Protestgruppe "Letzte Generation" in Potsdam Kartoffelbrei auf ein Monet-Gemälde geworfen. Dabei entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Aktionen dieser Art seien kriminell, so Krischke. Einzigartige Kulturschätze dürften kein Vehikel für politische Nachrichten sein. Wichtig sei es, den potentiellen Tätern noch besser deutlich zu machen, was sie mit ihren Übergriffen anrichteten. Es bedürfe aber auch neuer gesellschaftlicher Diskussionsplattformen, auf denen Menschen mit ihren wichtigen Anliegen Gehör fänden. Hierbei seien auch die Museen als gesellschaftliche Diskussionsorte in der Pflicht.