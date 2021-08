Bislang hätten die Museen in Thüringen die schwierige Corona-Zeit gut überstanden, sagt Müller. Die Besucherzahlen in den Museen seien zwar nach einem Rekordjahr mit rund 4,2 Millionen Besuchern deutlich zurückgegangen - auf rund 1,9 Millionen Menschen im Jahr 2020. Durch den Lockdown bis Ende Mai in diesem Jahr sei eine grundlegende Besserung zunächst nicht in Sicht.