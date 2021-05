Internationaler Museumstag Thüringer Museen mit digitalem Programm

Die städtischen Museen in Erfurt präsentieren sich am Internationalen Museumstag mit digitalem Programm. Unter dem Motto "Museen mit Freude entdecken" können Interessierte Angebote der Kunst- und Geschichtsmuseen sowie des Naturkunde- und Volkskundemuseums Erfurts online erleben, wie die Stadt mitteilte. So gibt es zum Beispiel Filme zu Ausstellungen, Rundgänge durch die Sammlungen und Gespräche mit Kunstschaffenden.