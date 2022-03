Sie verwies dabei auf die Gedenkstätte Amthordurchgang in Gera oder das Haus der Demokratie in Weimar. Gegen eine nostalgische und verklärte Sicht auf die DDR mit privaten Ausstellungen könne der Verband allerdings nicht angehen. Der Begriff "Museum" sei nicht geschützt, sagte Zschäck. Der Verband biete Vereinen oder privaten Ausstellern gern Beratung an. Außerdem würden sich fast alle kulturgeschichtlichen Museen in Thüringen immer wieder mal der DDR-Alltagskultur widmen.