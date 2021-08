"Wir sind beide in den 90er-Jahren musikalisch sozialisiert worden. 90er-Jahre-Musik ist ziemlich geil, solange du nicht auf den Text hörst", erinnert sich Tilo Schäfer. "Wir wollten aber gute Texte, und weil wir beide vom Dorf kommen, haben wir das kurzerhand dann selbst gemacht." 2004 lernte Schäfer, der in Römhild im Landkreis Hildburghausen aufwuchs, den Gumpelstädter (Ortsteil von Bad Salzungen) Björn Sauer in der Großstadt Erfurt kennen. Im Studentenwohnheim in der Donaustraße spielte Sauer an den Abenden Klavier und bald gestellte sich Schäfer mit seiner Gitarre hinzu.