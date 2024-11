Der Landesmusikrat hat erneut den Musikunterricht an Thüringer Schulen kritisiert. Präsidentin Friedrun Vollmer bezeichnete die Situation am Montag in Weimar als "prekär". Der Ausfall von Musikstunden werde immer mehr zur Normalität, zudem seien viele Musiklehrer nicht ausreichend oder gar nicht qualifiziert. Schaut man sich die Statistik an, so hatten in diesem Frühjahr mehr als 10.000 Schülerinnen und Schüler in Thüringen keine Musik-Note im Halbjahreszeugnis.