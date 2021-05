Der Präsident des Landesmusikrates Thüringen, Christoph Meixner, kritisiert die Bezahlung vieler Musiklehrer in Thüringen. Im Interview mit MDR THÜRINGEN sagte Meixner, viele Lehrer an Musikschulen seien nicht festangestellt und würden unterbezahlt. Das sei bereits seit Langem ein großes Problem in ganz Deutschland, werde nun in der Corona-Pandemie jedoch verschärft.