MDR THÜRINGEN trauert um seinen Gründungsdirektor Kurt Morneweg. Er verstarb am 16.04.2022 im Alter von 93 Jahren. Unsere Anteilnahme gilt seiner Frau, seinen Kindern und Enkeln. Kurt Morneweg in einer Aufnahme von 1997 Bildrechte: dpa

1991 aus Hessen nach Thüringen

Kurt Morneweg kam im Sommer 1991 aus Hessen nach Thüringen. Zuvor hatte er jahrelang das hr-Studio in Kassel geleitet. Morneweg war ein Mann der Tat, der an viele Dinge sehr pragmatisch heranging. Sein erstes "Zuhause" in Thüringen war so auch ein Wohnwagen, den er am Stausee Hohenfelden - südlich von Erfurt abgestellt hatte.

Seine größte Aufgabe war es die im Land verstreuten Redaktionen von Radio (sendete aus Weimar) und Fernsehen (erster Standort Gera) in einem neuen Landesfunkhaus in Erfurt zusammenzuführen. Bei den schwierigen Verhandlungen um den Standort auf dem ehemaligen ega-Gelände zeigte sich Morneweg als gewiefter Taktiker. Als der Widerstand gegen den Wunschstandort wuchs, kam Morneweg mit einem Alternativvorschlag um die Ecke. Als Standort schlug er ein Areal am Rande der Innenstadt vor - direkt gegenüber dem Wohnhaus des damaligen Erfurter Baudezernenten. Das Ende vom Lied: Am 1. September wurde das neue Funkhaus am Rande der ega eingeweiht - damals schon mit dem KIKA als "Untermieter".

Morneweg setzte sich auch in der Folge für den Medienstandort Thüringen ein und initiierte Prozesse, die später zum Aufbau des Kindermedienzentrums führten. Überhaupt war Morneweg ein Mann mit klaren Visionen. Die Möglichkeiten des Online-Journalismus erahnte er früher als viele seiner zum Teil 40 Jahre jüngeren Mitarbeiter.

Ein Patriarch im guten Sinne

Als Chef war Kurt Morneweg ein Patriarch - im guten Sinne, wenn er Kolleginnen und Kollegen, die unverschuldet in Not geraten waren, aus der Patsche half. Im strengen Sinne, wenn er seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit blitzschnellen Rochaden forderte. Sein Rollenverständnis kam auch dadurch zum Ausdruck, dass die deutlich jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelegentlich in seinem breiten hessischen Dialekt als "Mädsche" und "Bube2 titulierte.

Eine Herzensangelegenheit war Morneweg die Journalistenausbildung. Bis über seinen 80. Geburtstag hinaus unterrichtete er als Honorarprofessor an der Technischen Universität. Auch die Mitarbeiter seines Thüringer Teams förderte er nach Kräften. Nicht weniger als vier von ihnen wurden später Direktoren beim MDR (Werner Dieste, Johann-Michael Möller, Sandro Viroli) und RBB (Dr. Claudia Nothelle).

Gewohnt hat Morneweg bis zuletzt am Riechheimer Berg, wenige Kilometer von seinem ersten Thüringer "Zuhause" am Stausee Hohenfelden entfernt und mit prächtigem Fernblick auf den Thüringer Wald und die Drei Gleichen. Von hier aus war er auch privat wohltätig unterwegs und sammelte rund 1,6 Millionen Euro Spendengelder für die Sanierung der Arnstädter Liebfrauenkirche ein. Für seine Verdienste wurde Morneweg unter anderem im Jahr 2000 mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt.

MDR-Intendantin Prof. Dr. Karola Wille äußerte sich betroffen vom Tod Kurt Mornewegs:

Er war vor allem ein unermüdlicher Wegbereiter der digitalen Transformation. MDR-Intendantin Prof. Dr. Karola Wille

"Kurt Morneweg hat den MDR geprägt. Als Direktor hatte er großen Anteil am Aufbau der Dreiländeranstalt, in Thüringen war er langjähriger Manager eines Landesfunkhauses mit einer Vielzahl erfolgreicher Angebote und Formate, die das Haus bis heute auszeichnen. Und er war vor allem ein unermüdlicher Wegbereiter der digitalen Transformation, die er schon früh als entscheidende Wegmarke für die Medienentwicklung erkannte und förderte. Sein Rat wird uns fehlen. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie."