Der wieder eskalierende Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern lässt auch in Thüringen die Sorge vor Anschlägen auf jüdische Einrichtungen wachsen. Er sei froh, dass die Landespolitik rasch reagiert und die Sicherheitsmaßnahmen erhöht habe, sagte der Vorsitzende der jüdischen Landesgemeinde, Reinhard Schramm, am Donnerstag. Dies sei besonders wichtig für die anstehenden Gottesdienste am Schabbat und dem Fest Schawuot an diesem Sonntag. Angesichts des Konflikts mit Raketenangriffen aus dem palästinensisch verwalteten Gaza-Streifen auf israelische Städte und israelische Luftangriffe auf Ziele in Gaza hat Thüringen die Schutzmaßnahmen für jüdische Einrichtungen im Freistaat verstärkt.

Reinhard Schramm, Vorsitzender der jüdischen Landesgemeinde Thüringen. (Archivbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Innenministerium: Gewaltaufrufe gegen Juden

Es gebe bereits Gewaltaufrufe gegen Jüdinnen und Juden im Internet, so Innenminister Georg Maier (SPD) am Mittwoch. "Wir beobachten die Lage sehr genau." Der Verfassungsschutz suche nach entsprechenden Gewaltaufrufen. Maier sprach von einer aufgeheizten Stimmung. Teils werde dazu aufgerufen, die Palästinenser zu unterstützen, indem in Europa Juden oder jüdische Einrichtungen angegriffen werden sollen.