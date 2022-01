Ein erhöhter Krankenstand zwingt die öffentlichen Verkehrsbetriebe in Thüringen vereinzelt zu Fahrplananpassungen. Laut einer Umfrage von MDR THÜRINGEN macht sich der Personalmangel vor allem in Erfurt bemerkbar. "Die aktuelle Erkältungswelle und die Quarantäne-Verordnungen machen uns zu schaffen", sagte Hannes Schaumacher von den Stadtwerken Erfurt.

In den Abendstunden ab 20 Uhr fahren die Straßenbahnen sowie die Busse der Linie 9 seit dieser Woche nur noch alle 30 statt alle 20 Minuten. "In den Abendstunden haben wir nur noch wenige Fahrgäste. Deshalb haben wir uns hier für eine Reduzierung entschieden, weil da die Betroffenheit nicht so groß ist", so Berg. Erste Anpassungen im Fahrplan gab es bereits im Dezember für die Buslinie 9 zwischen dem Erfurter Nordbahnhof und Daberstedt.