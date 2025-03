Modellprojekt Neuer Viertelstundentakt soll ab 2026 Wartezeiten im Nahverkehr reduzieren

28. März 2025, 06:45 Uhr

Mit einem Modellprojekt will Thüringen die Wartezeiten im öffentlichen Nahverkehr verringern. Dafür soll zunächst in zwei Landkreisen ein sogenannter integraler Taktfahrplan getestet werden. Dieser soll etwa einheitliche Tickets, abgestimmte Fahrpläne und engere Taktungen beinhalten. Dazu soll der Verkehrsverbund Mittelthüringen in Nord- und Südthüringen erweitert werden.