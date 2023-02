Die Deutsche Wildtierstiftung hatte den Gartenschläfer im November zum Tier des Jahres 2023 ausgerufen. Damit wollte die Stiftung auf die bedrohte Art aufmerksam machen und so zu ihrem Schutz beitragen. In den vergangenen 30 Jahren hat sich der Lebensraum des Gartenschläfers europaweit halbiert. Der zunehmende Mangel an Versteckmöglichkeiten wie Baumhöhlen oder Totholz treibt den nachtaktiven Kleinsäuger in Menschennähe, wo ihn zum Beispiel Rattengift oder Hauskatzen bedrohen.