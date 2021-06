Am Mittwoch, 2. Juni, tritt in Thüringen eine neue Fassung der Corona-Verordnung in Kraft. Bei der Vorstellung der Regeln sagte Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) am Dienstag: "Die dritte Welle ist gebrochen. Jetzt können wir weitere Schritte der Lockerung gehen."

Die neue Verordnung orientiere sich an den Inzidenz-Werten 100, 50 und 35. Die jeweiligen Inzidenzen des Robert Koch-Instituts müssen an fünf Wertagen hintereinander unterschritten sein, damit am übernächsten Tag in den jeweiligen Landkreisen und kreisfreien Städten Lockerungen in Kraft treten. Werden die Werte 35 und 50 an drei Tagen in Folge überschritten, gelten wieder die schärferen Regeln. Steigt die Inzidenz wieder über 100, greift die Notbremse der Bundesregierung, die allerdings zum 30. Juni auslaufen könnte.