Mit der Neubeschaffung folgt die Thüringer Polizei einer Strategie der Aufrüstung, die in anderen Bundesländern ebenfalls im Gange ist. So hat beispielsweise die sächsische Polizei beim Thüringer Hersteller C.G. Haenel 2.300 halbautomatische Gewehre bestellt. Andere Länder haben ihre Polizei in den vergangenen Jahren mit Waffen anderer Hersteller ausgestattet.

Nach den Worten des Berliner Experten für polizeiliche Einsatzstrategie, Prof. Marcel Kuhlmey von der Hochschule für Wirtschaft und Recht, setzen die Länder damit Erkenntnisse aus Terroranschlägen in den vergangenen Jahren wie etwa 2015 in Paris und 2016 in Nizza und Berlin um. Dabei seien die Täter militärisch bewaffnet gewesen und auch militärisch vorgegangen oder hätten Fahrzeuge als Waffen eingesetzt, sagte er MDR THÜRINGEN. "Hier muss man die Polizei auch befähigen, in solchen Situationen angemessen zu reagieren." Wichtig sei hier aber ebenso eine intensive Ausbildung der Beamtinnen und Beamten, so Kuhlmey weiter.