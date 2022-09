Corona-News Neue Corona-Impfstoffe gegen Omikron: Lieferungen an Hausärzte ab Mitte September

Hauptinhalt

Am 1. September hat die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) die die neuen Impfstoffe von Biontech und Moderna zugelassen, die an die neue Omikron-Subvariante BA.1 angepasst wurden. In Thüringen sollen die neuen Impfstoffe allerdings erst in einigen Tagen verabreicht werden.