Da nicht alle Vereine an dem Narrenkongress in Erfurt teilnehmen konnten, verabschiedete sich Danz nach seiner 21-jährigen LTK-Präsidentschaft auch via Facebook von den Karnevalisten. Er bedankte sich "ganz herzlich für das Vertrauen, die Unterstützung und die freundschaftliche Zusammenarbeit". Es sei ihm eine besondere Freude und Ehre gewesen, den Verband gemeinsam mit den Präsidiumsmitgliedern durch sehr schöne, aber auch schwierige Zeiten gebracht zu haben, so Danz. Er freue sich, wenn die Zusammenarbeit mit dem neu gewählten Präsidium und dem Verband "in Zukunft weiter so gut funktioniert zum Wohle des Karnevals in Thüringen".