Nahverkehr 9-Euro-Ticket: Bahnunternehmen wollen mehr Züge in Thüringen einsetzen

Seit Montag ist das 9-Euro-Ticket erhältlich. In Thüringen aktive Bahnunternehmen bereiten sich deshalb auf mehr Fahrgäste vor. Abellio will auf besonders beliebten Strecken mehr Züge einsetzen. Die Erfurter Bahn plant, zusätzliche Wagen an die Züge zu hängen.