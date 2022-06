Die hätten in den Zügen und auf den Bahnsteigen mitunter zu Diskussionen mit dem Personal geführt, heißt es von den Bahn-Unternehmen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft hatte im Vorfeld schon befürchtet, dass etwa Zugbegleiter bei Frust als Prellbock herhalten müssten. Die EVG hatte an Passagiere appelliert, das Personal für die Probleme nicht in Haftung zu nehmen. Die Bundespolizei in Erfurt gab an, in einigen Fällen sei die Polizei im Einsatz gewesen, habe aber stets schlichten können. Ein schärferes Vorgehen sei in Thüringen nicht nötig gewesen. Züge hätten hier - im Gegensatz zu anderen Regionen - nicht geräumt werden müssen.