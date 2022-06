An diesem Wochenende gibt es viele Gründe, um mit dem Zug zu fahren. Es ist Pfingstwochenende, in Naumburg und Bad Kösen ist Weinmeile und in Leipzig das Wave-Gotik-Treffen - um nur einige Beispiele zu nennen. Vor allem aber, ist da ja auch noch das 9-Euro-Ticket, das das Reisen auf den Schienen für viele Menschen günstiger und damit attraktiver macht. Zumindest in der Theorie, denn wenn alle plötzlich Bahn fahren wollen, kann es eng werden.

Nicht nur auf dem Weimarer Bahnhof war am Samstag einiges los. Bildrechte: MDR/Christian Franke

Das mussten auch einige Fahrgäste am Samstagvormittag feststellen, stellenweise ging nichts mehr. Mancherorts mussten Zugreisende auf die nächste Bahn warten, weil einfach kein Platz mehr in der gewählten Verbindung war. Von der Fahrradmitnahme ganz zu schweigen - da brauchte es eine gehörige Portion Glück. Wie die Reisenden den Samstag erlebt haben, wollten wir am Nachmittag auf der Strecke Weimar - Naumburg wissen. Und nach einigen Gesprächen steht fest: jeder hat da seine ganze eigene kleine Geschichte zu erzählen.

Der Naumburger Bahnhof am Nachmittag. Die Züge sind voll, aber die Situation bleibt beherrschbar. Bildrechte: MDR/Christian Franke

Eindrücke vom Bahnsteig

Wir treffen zum Beispiel Anita, Bärbel und Roswitha. Die drei sind nach einem Ausflug auf die Weinmeile gut gelaunt und wir kommen ins Plaudern. "Soll ich Ihnen was sagen?", beginnt Roswitha. "Ich bin in Göschwitz in Jena eingestiegen, Massen von Menschen. Dann kommen meine Freunde, die steigen eine Station später ein. Die rufen uns an und sagen: "Wir wissen gar nicht, ob wir reinkommen". Sie sind reingekommen. Wir sind angekommen. Aber der Zug: Katastrophe", erzählt sie vom Vormittag. "Aber gut - war halt so. Wir haben es ertragen, alles in Ordnung", schließt sie an und lacht.