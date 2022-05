Schon am 23. Mai soll der Verkauf bei der Bahn und anderen Anbietern losgehen. Voraussetzung ist aber, dass Bundestag und Bundesrat dem Gesetz zur Finanzierung noch in dieser Woche zustimmen. Am Dienstag billigte der Verkehrsausschuss des Bundestags den Gesetzentwurf von SPD, Grünen und FDP zur Finanzierung der Sonderaktion.