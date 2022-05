"Wer die Verkehrswende will, muss klotzen", sagte Geschäftsführer Tilmann Wagenknecht. Busse könnten die Pendlerparkplätze anfahren und die Berufspendler einsammeln. Das sei in Thüringen vor allem entlang der A71 zwischen Sangerhausen und Schweinfurt in Bayern sinnvoll, da es dort keinen parallelen, schnellen Eisenbahnverkehr gebe.