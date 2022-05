Parkeisenbahn Gera

"Gleich hinter dem Haupteingang des Geraer Tierparks lädt der Fahrkartenschalter der einzigen Parkeisenbahn Thüringens zu einer kurvenreichen und romantischen Fahrt durch den malerischen Martinsgrund ein." - so heißt es auf parkeisenbahn-gera.de. Darunter finden sich die Fahrpreise - und die müssen auch Inhaber des 9-Euro-Tickets zusätzlich bezahlen

Kohlebahn Meuselwitz

Zwischen Meuselwitz im Altenburger Land und Regis-Breitingen in Sachsen verläuft eine Grubenbahn mit schmalen 900 mm Spurweite (normal: 1435 mm), die vom Verein Kohlebahnen betrieben wird. "An fast jedem Sonntag im Jahr", so verspricht es der Verein auf seiner Facebook-Seite, geht die Kohlebahn mit offenen und geschlossenen Passagierwaggons auf Tour. Die gemütliche Fahrt müssen 9-Euro-Ticket-Besitzer extra bezahlen. Ein Personenzug auf der Kohlebahn ist bereit zur Abfahrt. Bildrechte: MDR/Karsten Heuke

Kater-Express und Egapark-Express in Erfurt

Der "Katerexpress" ist ein historischer Straßenbahnwagen der Erfurter Verkehrsgesellschaft Evag. Wer eine Fahrt bucht, wird durch die Stadt gefahren und kann dabei essen und trinken. Wenig überraschend muss für dieses Erlebnis mehr auf den Tisch gelegt werden als ein 9-Euro-Ticket. Der Katerexpress im Dezember 2015 auf dem Anger in Erfurt. Bildrechte: imago/Steve Bauerschmidt

Im Egapark-Express wird nichts serviert. Das Bähnchen - ein Straßentraktor mit Hängern im Eisenbahnlook - bietet Rundfahrten über das Gelände der Erfurter Gartenbauausstellung. Und die Tour kostet auch im Sommer 2022 Geld für alle ab 6 Jahren - ob mit oder ohne 9-Euro-Ticket.

Intercity-Züge zwischen Gera und Erfurt

Für das Verständnis deutscher Tarifbestimmungen ist es bekanntermaßen ratsam, zuvor einen Hochschulabschluss in Verkehrswissenschaften zu erlangen. Um dieses Vorurteil nicht zu konterkarieren, hat sich die Deutsche Bahn für ihre Intercity-Verbindungen eine bundesweite Sonder-Sonder-Regelung hinsichtlich des 9-Euro-Tickets einfallen lassen. Die fußt zunächst auf einer Sonderregelung: Auf einigen Streckenabschnitten in mehreren Bundesländern können IC-Züge zum Nahverkehrstarif benutzt werden. In Thüringen betrifft das die ICs von Gera nach Nordrhein-Westfalen auf dem Streckenabschnitt Gera-Erfurt. Ein Intercity auf der Bahnstrecke Gera-Jena. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK