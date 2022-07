Nach den ersten von drei Monaten mit dem 9-Euro-Ticket haben Thüringer Nahverkehrsbetreiber eine positive Bilanz gezogen. Die Auslastung in den öffentlichen Verkehrsmitteln, in denen das Ticket gilt, sei deutlich angestiegen. Vor allem Menschen, die sonst nicht mit Bus und Bahn fahren, seien offensichtlich umgestiegen.

Ausgelastet waren nach Angaben von Abellio besonders die Linien, die in beliebte Ausflugs-Regionen wie das Saaletal, das Saale-Unstrut-Gebiet oder den Harz führen. Das führte gleich am ersten 9-Euro-Ticket-Wochenende an Pfingsten dazu, dass viele Züge sehr voll waren. Aber auch an den anderen Wochenenden und unter der Woche ist die Zahl der Fahrgäste laut Abellio seit Start des vergünstigten Tickets gestiegen. Auf den Strecken der Südthüringenbahn wurde zudem ein Zuwachs im Schüler- und Pendlerverkehr registriert.