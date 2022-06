Auch in den ohnehin schon viel frequentierten Zügen auf der Mitte-Deutschland-Verbindung zwischen Erfurt und Gera hielt sich die Auslastung in Grenzen. Am Jenaer Westbahnhof waren die Züge in Richtung Gera und in Richtung Erfurt zwar jeweils gut gefüllt - jedoch nicht stärker als an anderen Wochentagen auch.