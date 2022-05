Der offizielle Vorverkauf des 9-Euro-Tickets ist gestartet. Auch in Thüringen hat am Montag vielerorts der Verkauf des günstigen Monatsticktes begonnen. Wie ein Sprecher des Verkehrsverbundes Mittelthüringen (VMT) mitteilte, bieten viele Mitgliedsunternehmen die Tickets in ihren Kundencentern sowie bei Partneragenturen wie Kiosken oder Geschäften an.

Fahrgäste in Weimar müssen sich allerdings noch einen Tag länger gedulden: Wie ein Sprecher der Stadtwirtschaft mitteilte, werden dort ab Dienstag die Tickets in den Kundencentern und Kiosken verkauft. Darauf hätte sich ein Großteil der VMT Mitglieder geeinigt, hieß es. Zur Begründung verwies die Stadtwirtschaft darauf, dass es so verabredet gewesen sei. Das Angebot über das 9-Euro-Ticket haben viele Verkehrsverbunde in ihre Apps übernommen. Bildrechte: MDR/Sebastian Großert

9-Euro-Ticket in Thüringen: Fahrkarten teils erst ab Dienstag verfügbar

Auch die Verkehrsbetriebe in Nordhausen verkaufen das 9-Euro-Ticket erst ab Dienstag. Wie eine Kreissprecherin MDR THÜRINGEN sagte, ist das Ticket dann in Kundencentern, per App und teilweise an Ticketautomaten erhältlich.

Ebenfalls erst am Dienstag soll es die Tickets bei der Omnibusverkehrsgesellschaft (OVG) Sonneberg geben. Den Angaben nach sind sie dann beim Busfahrer und im Servicecenter in Sonneberg erhältlich. Laut Geschäftsführer gab es am Montag schon etliche Anfragen. Bei der benachbarten Städtischen Nahverkehrsgesellschaft Suhl/Zella-Mehlis ist der Verkaufsstart dagegen noch offen. Es müssten noch viele Fragen geklärt werden, teilte eine Sprecherin mit. Erst dann könne der Verkauf starten.

Im Weimarer Land sind die Karten schon zu haben. Die Nachfrage insbesondere im ländlichen Raum sei groß. Man sei jedoch nicht "überrannt" worden, hieß es von der Personenverkehrsgesellschaft PVG. Es zeige sich aber, dass Kunden viele Fragen unter anderen zu Verkaufsstellen oder Kontingenten hätten.

Lange Schlangen vor Kundencenter in Erfurt

In Erfurt hatten sich am Montag lange Schlangen im Kundencenter am Anger gebildet. Im Kundenzentrum der Nahverkehrsgesellschaft Gotha (NVG) wurden am Montagvormittag bereits 250 Tickets und in den Bussen weitere 150 Tickets verkauft. Hinzu käme der Verkauf bei der Thüringer Wald- und Straßenbahn, teilte der Geschäftsführer der NVG, Uwe Szpöt, mit.