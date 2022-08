Gather sagte deshalb, dass das 9-Euro-Ticket auch gezeigt habe, dass der ÖPNV besser werden müsse. Es müsse mehr Geld in den Nahverkehr investiert werden.

Auf die Frage, ob es gelungen sei, die Menschen durch das 9-Euro-Ticket vom Auto wegzubringen, erklärte Gather: "Wenn man sich die Studien anschaut, die begleitend gemacht wurden: Dieses Ziel wurde nicht erreicht". Nur wenige Menschen seien wegen des günstigen Preises vom Auto komplett auf den ÖPNV umgestiegen. Das liege an der Qualität des Angebots.

Wenn ich keinen Bus nutzen kann, dann hilft mir auch nicht, wenn ich kostenlos fahren kann. Längerfristig ist natürlich so etwas wie ein 9-Euro-Ticket durchaus dazu geeignet, Menschen zum Zug zu bringen.

Positiv sei gewesen, dass die Menschen "Mobilitätsbedürfnisse mit kleinem Geld befriedigen" konnten. So seien Menschen, die das sonst nicht gemacht oder hätten machen können, an die Ostsee gefahren, an die Nordsee, den Thüringer Wald und das Erzgebirge.