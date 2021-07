Nach den gescheiterten Plänen für eine Neuwahl des Landtags fordert die Thüringer SPD einen "Runden Tisch". Es brauche eine Basis aller demokratischen Parteien, eine Plattform für einen regelmäßigen Austausch, so SPD-Landeschef Georg Maier. Er will auch CDU und FDP an den Tisch holen.

Die nächsten drei Jahre weiter "durchwurschteln", kommt für den SPD-Landeschef nicht in Frage. Georg Maier fordert daher ein Gremium, in dem alle zu Wort kommen. Dabei sieht Maier die SPD weiterhin klar in ihrer Rolle in der Koalition. Stimmen, die Partei solle sich lösen, hält er für Einzelmeinungen.