Crashkurse in den Sommerferien Seepferdchen: Ferienkurse für Nichtschwimmer stark nachgefragt

Hauptinhalt

Schimmunterricht lässt sich nicht einfach in die heimische Badewanne verlegen. Deshalb sind in Thüringen coronabedingt zwischen März 2020 und Februar 2021 rund 30.000 Stunden Schwimmunterricht ausgefallen. Um dieses Defizit abzumildern, konnten Nichtschwimmer in den Sommerferien zusätzliche Schwimmkurse besuchen. Die Nachfrage nach den Crashkursen war hoch.