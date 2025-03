Bornhagen ist gespalten

Verlässt man die idyllische Burg Hanstein und hört sich unten im schön gelegenen Bornhagen um, trifft man auf einen Mann auf seinem Hof. Auf den Wahlerfolg der Rechten angesprochen, wird er wütend. Für Höcke habe er zuerst sympathisiert, er kenne ihn von früher. "Aber ich bin Anti-Faschist." Er hat nicht mehr viel Gutes für den Parteichef übrig, dessen Haus nur ein paar Hundert Meter entfernt steht. "Das Schlimme ist, unser Dorf ist nur noch für diese braune Scheiße bekannt."

Ein paar Meter weiter, in der Fleischerei, kommen ruhigere Töne, ausweichende Worte. "Hier wird nicht viel über Politik gesprochen", sagt die Verkäuferin.

Bildrechte: MDR/David Straub

Es ist schade, weil hier eigentlich so viele christlich sind. Verkäuferin in Heiligenstadt

Eine halbe Autostunde weiter östlich ist das ein bisschen anders. Die Nachmittags-Sonne scheint in Heiligenstadt, der Kreisstadt im Eichsfeld. In der Fußgängerzone finden sich diejenigen, die enttäuscht darüber sind, dass die AfD jetzt auch im Eichsfeld so stark geworden ist. "Es ist schade, weil hier eigentlich so viele christlich sind", sagt eine Passantin. Und eine andere meint: "Die Jungen sind es, an denen es liegt."

In drei Schichten gearbeitet. Trotzdem bleibt nicht viel hängen. Renter aus dem Eichsfeld

Es gibt aber auch andere Töne: Ein frisch gebackener Rentner, der erst nichts sagen will, weil man öffentlich nichts mehr sagen dürfe, tut es dann doch. "Ich habe die AfD gewählt. Weil ich mit vielen Sachen unzufrieden bin. Ich habe in den letzten 20 Jahren in drei Schichten gearbeitet. Trotzdem bleibt nicht viel hängen. Ich bin nicht gegen Ausländer und ich glaube nicht, dass sich was ändern würde, wenn die AfD in Verantwortung wäre. Aber sie wäre besser für Deutschland." Es gab, so sagt es der Mann, einfach zu viel Stillstand in den vergangenen Jahren. Viele hätten deshalb aus Protest die AfD gewählt.

AfD gewählt: "Dann ist man der Böse"

Miriam Löffler beobachtet, dass solche Meinungen selten öffentlich geäußert werden. Dass es ein paar wenige Menschen gibt, die ihre lautstarke Zustimmung zur AfD als etwas Rebellisches zeigen wollen. Aber dass viele Menschen ungern öffentlich erzählen, wenn sie die AfD wählen. AfD-Wähler hätten keine Lust, verurteilt zu werden: "Weil das ja die falsche Meinung ist. Dann ist man der Böse."

Bildrechte: MDR/David Straub

Löffler kommt aus einem Dorf bei Heiligenstadt, eine halbe Autostunde östlich von Bornhagen. Die Mutter von zwei Kindern ist bestens vernetzt, arbeitet in Göttingen und engagiert sich nebenbei viel in der Kirchgemeinde, in der Freiwilligen Feuerwehr und dem Coworking in Heiligenstadt.

Löffler beschreibt, dass die Strukturen in den Eichsfelder Gemeinden immer noch stark sind. "Es kommen so viele Kinder zu uns in die Jugendfeuerwehr, die sind einfach nur glücklich, da zu sein." Auch die religiösen Traditionen seien nach wie vor wichtig - gerade in den Dörfern.

Björn Höcke braucht sich doch jetzt nur hinzusetzen und zu meditieren. Miriam Löffler

Gleichzeitig, sagt sie, seien die Strukturen nicht mehr so stark wie früher. Und die Unsicherheiten sind größer geworden. Die Anfälligkeit, in der AfD die ultimative Lösungsbringerin zu sehen, sei groß, sagt Löffler. "Gerade wenn in so einer schnelllebigen Welt wie heute das Gefühl kommt, mir geht es irgendwie nicht so gut."