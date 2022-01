Nach einem Arbeitsunfall im Eichsfeld schwebt ein 48-Jähriger in Lebensgefahr. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Mann am späten Donnerstagnachmittag in einer Taschenfederkern-Fabrik in Thalwenden in eine Transportmaschine geraten. Er wurde schwer am Kopf verletzt und ins Klinikum Göttingen gebracht.