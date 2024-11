In Nordthüringen haben sich am Montag drei Arbeitsunfälle ereignet, bei denen die Beteiligten zum Teil schwer verletzt wurden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war in Mühlhausen ein Lkw aus bisher ungeklärter Ursache beim Entladen im Bereich der Aemilienhäuser Straße umgekippt.