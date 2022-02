Die Autobahn 38 in Thüringen ist nach einem schweren Unfall in Richtung Göttingen voll gesperrt worden. Ein Lkw-Fahrer hatte nach ersten Erkenntnissen bei einem Überholversuch den Verkehr missachtet und den Unfall verursacht, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Ein Autofahrer konnte dem Laster demnach nicht mehr ausweichen und fuhr auf das Heck auf.