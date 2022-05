Bei manchen vor allem jungen Müttern ist die Not oft groß. Mit der neuen Babyklappe am Eichsfeld Klinikum in Heiligenstadt können Kurzschlussreaktionen von Müttern verhindert und Leben gerettet werden. Wie der Chefarzt des Klinikums, Oliver Möller, erklärte, hat die Mutter nach dem Öffnen der Klappe genug Zeit, ihr Baby in Ruhe in das Wärmebett abzulegen. Auf dem Bett liegt ein Brief, den die Mutter an sich nehmen sollte.