Der Landkreis Eichsfeld kürzt in diesem Jahr Fördermittel für sogenannte frühe Hilfsangebote für Familien. Wie das Landratsamt mitteilte, sind für diese Angebote für Familien mit Kindern bis drei Jahren für dieses Jahr sieben Projektanträge mit einem Gesamtvolumen von knapp 140.000 Euro eingegangen.

Nur rund 120.000 Euro seien dagegen im Haushalt dafür eingeplant. Daher müsse an verschiedenen Stellen gespart werden.

Aktuell hätten noch keine Träger angekündigt, Kurse zu streichen, hieß es vom Landratsamt. Eltern befürchteten aber genau das, erklärte ein besorgter Familienvater bei der Kreistagssitzung in der vergangenen Woche.

Er berief sich dabei auf einen Artikel in der "Thüringer Allgemeinen". Darin heißt es, dass das Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg in Dingelstädt wahrscheinlich sein Kursangebot reduzieren müsse. So seien die Gelder für sogenannte Pekip-Kurse um 73 Prozent der Antragssumme gekürzt worden. Statt 15.750 Euro seien es nur noch 4.160 Euro.