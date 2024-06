Der Bärenpark Worbis im Eichsfeld möchte Tierschutz für alle einfacher machen. Der Park hat deshalb die mobile Plattform "Bear Alert!" jetzt für alle geöffnet, die sich am Tierschutz beteiligen möchten. Auf der Internetseite kann sich jeder registrieren und Bären in Not melden.

Bildrechte: MDR/Mayte Müller