Die beiden ukrainischen Bärenwelpen Asuka und Popeye haben ihre Quarantänezeit im Alternativen Bärenpark Worbis hinter sich gebracht. Am Freitag unternahmen sie ihren ersten Ausflug in die Freianlagen des Thüringer Bärenrefugiums im Eichsfeld.

In typischer Bärenmanier tapsten sie zunächst vorsichtig durch den Wald. Doch ziemlich zügig begannen sie, zu toben und im Teich zu baden.

Insgesamt sechs Wochen hatte die Quarantäne gedauert. Im März waren die beiden Braunbären in Worbis angekommen, nachdem sie von einem Team der "Stiftung für Bären" aus der Ukraine geholt worden waren. Dort war es für die Tiere wegen des Krieges zu gefährlich geworden. Die Einrichtung, in der sie lebten, das Bärenschutzzentrum "White Rock Shelter" liegt in der Nähe von Kiew.