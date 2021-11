Schwarzbär Jimmy aus dem Alternativen Bärenpark Worbis im Eichsfeld ist gestorben. Wie Sprecher Christopher Schmidt MDR THÜRINGEN sagte, hat sich der Bär nicht von einer großen Zahn-Op erholt. Deshalb habe er seit Längerem auf der Krankenstation gelegen. In den letzten Tagen sei es ihm noch einmal besser gegangen. Am 4. November verstarb Jimmy im Alter von 32 Jahren.

Laut den Angaben wurde Jimmy 1989 im Babyzoo in Wingst (Niedersachsen) geboren. Später seien er und sein Bruder Gonzo in die Obhut von zwei Zirkusdompteuren gekommen. 2002 verstarb einer der beiden Dompteure. Dessen letzter Wunsch sei es gewesen, dass die Bärenbrüder einen würdevollen und tiergerechten Lebensabend fernab vom Zirkus verbringen dürfen.

So seien die Bärenbrüder in Seniorenresidenz des Bärenparkes Worbis gekommen. Gonzo verstarb bereits 2010 an einer Herzmuskelschwäche gestorben.