Start 2026 Landesgartenschau in Leinefelde-Worbis nimmt Gestalt an

Hauptinhalt

05. Januar 2025, 14:23 Uhr

Die Bauarbeiten der für 2026 geplanten Landesgartenschau in Leinefelde-Worbis gehen voran. Die Skateanlage ist fertig. Tausende von Bäumen und Sträuchern werden noch bis Februar gepflanzt. Allerdings fallen andere ursprünglich geplante Projekte weg. Ein Überblick, was schon fertig ist und was noch ansteht.