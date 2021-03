Gläubige tragen bei der Palmsonntagsprozession überlebensgroße figürliche Darstellungen aus der Leidensgeschichte Jesu durch Heiligenstadt. (2016) Bildrechte: dpa

Die Katholiken im Eichsfeld müssen bereits zum zweiten Mal hintereinander auf die jahrhundertealte Palmsonntagsprozession in Heiligenstadt verzichten. Stattdessen werden die sechs lebensgroßen Leidensbilder in der Innenstadt verstreut aufgebaut, sagte Propst Hartmut Gremler MDR THÜRINGEN. Dieser Andachtsweg kann von 13.30 bis 17 Uhr nur einzeln oder in Familie sowie mit Abstand und Maske gegangen werden.

Fünfter Ausfall in mehr als 400 Jahren

Traditionell führt die Leidensprozession durch die Innenstadt und wird von mehreren Tausend Menschen verfolgt. Wegen Corona musste sie bereits 2020 abgesagt werden. 2019 säumten noch rund 5.000 Menschen die Straßen, um die Prozession zu sehen, die seit 2017 ein immaterielles Kulturerbe ist. Laut Historiker Torsten Müller fällt die Prozession in diesem Jahr zum fünften Mal aus - in einer mehr als 400-jährigen Geschichte. So musste erstmals 1759 darauf verzichtet werden. Weitere Ausfälle gab es in den Kriegesjahren 1944 und 1945.

Vielzahl von Andachten und Gottesdiensten in Thüringen

Der Palmsonntag wird auch in anderen Thüringer Gemeinden begangen. Das Bistum Erfurt hat angekündigt, Ostergottesdienste mit begrenzten Teilnehmerzahlen zu feiern, wirbt aber zugleich für Gottesdienste, die im Radio, Fernsehen oder Internet übertragen werden. Auch Evangelische Kirchengemeinden feiern den Palmsonntag in Thüringen mit Andachten und Konzerten - unter anderem in der Stadtkirche Weimar, der Augustinerkirche Erfurt und in der Kirche Jena-Göschwitz.