Bischof Ulrich Neymeyer sagte MDR THÜRINGEN am Freitag, es sei in Heiligenstadt kein geeigneter Standort gefunden worden. Der bisherige Plan, unterhalb des Ibergs zu bauen, habe sich zerschlagen. Diesen hatte auch der Stadtrat abgelehnt, weil dort ein Waldstück hätte gerodet werden müssen. Zudem hatten Anwohner massiv gegen das Vorhaben an diesem Standort opponiert. Das Bistum als Träger der Bergschule St. Elisabeth will den Standort am ehemaligen Bergkloster aufgeben, weil eine Sanierung der alten Gemäuer zu teuer wäre.