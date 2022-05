Der Kaufvertrag für das Grundstück der neuen Bergschule in Leinefelde ist am Mittwoch unterzeichnet worden. Wie das Bistum mitteilte, wird der Kauf aber erst rechtskräftig, wenn der Leinefelder Stadtrat eine Baugenehmigung erteilt und der Vatikan dem Neubau zugestimmt hat. Die Flächen seien so lange lediglich vorgemerkt. Der Schulneubau soll rund 40 Millionen Euro kosten.